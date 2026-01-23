

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir TIR’ın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş’tan İstanbul’a seyir halinde olan B.G. yönetimindeki TIR’da kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan TIR’da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmenin aracın yatak kısmında saklandığı tespit edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. TIR sürücüsü B.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.