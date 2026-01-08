Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde araçlar üzerinde şase numarasıyla oynandığı ve farklı araçlara ait parçaların birleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde, araçların şase numaralarının silindiği ve başka araçlara ait ön ve arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı.

Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesi’nde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikâyet üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan E.G., oğulları E.G. ve Emre Güneş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece baba E.G. ve oğlu E.G. serbest bırakılırken, Emre Güneş tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.