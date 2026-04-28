Tokat’ın Erbaa ilçesinde, öğrencilerin güvenli taşınmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, eski üniversite alanı çevresi ile Sınav Koleji önü başta olmak üzere Coşkun Önder ve çevredeki okullara hizmet veren servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada toplam 52 okul servis aracı kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 4 servis aracına cezai işlem uygulandı.