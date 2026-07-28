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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman -Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, kültür, sanat, gastronomi ve müziği bir araya getiren etkinliklerle adeta karnaval havasında geçti. On gün süren festival, binlerce ziyaretçiyi Erbaa’da buluşturdu.

Festival kapsamında dokuz ülkeden gelen halk oyunları ekipleri, sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel üreticiler, kurulan stantlarda ürünlerini tanıtırken; ünlü şefler, sosyal medya içerik üreticileri ve sanatçılar da etkinliklere renk kattı. Ziyaretçiler, hem yöresel lezzetleri tatma hem de farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Festival alanında kurulan stantlar yoğun ilgi görürken, konserler, gastronomi etkinlikleri ve kültürel gösteriler binlerce kişiyi Erbaa Cumhuriyet Meydanı’nda buluşturdu. Gün boyu süren etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin bir gününde etkili olan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar etkinlik alanını terk etmedi. Yağmura rağmen coşku devam ederken, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de alanda vatandaşlarla bir araya gelerek etkinlikleri yakından takip etti.

İlçenin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlayan 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, uluslararası katılımı, kültürel zenginliği ve yoğun ilgisiyle hafızalarda yer eden organizasyonlardan biri oldu.