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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde eniştesi Tahir Yumuşakkaya’yı (58) bıçaklayarak öldüren Mücahit K., jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından Erbaa Adliyesi’ne sevk edildi.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Koçak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tahir Yumuşakkaya, kayınbiraderi Mücahit K. ile birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Mücahit K.’nin, ablası H.Y.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Yumuşakkaya ile tartıştığı öne sürüldü.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit K., yanında bulunan bıçakla eniştesi Tahir Yumuşakkaya’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yumuşakkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan Mücahit K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erbaa Adliyesi’ne sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.