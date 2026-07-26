Erbaa’da 5 tonluk dev kazanda pişen tarihi lezzet Guinness yolunda

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Festivale katılan konuklar arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’de yaklaşık 80 bin Tokatlının yaşadığını hatırlattı. Babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi’nde öğretmenlik yaptığını ve çocukluğunun bir bölümünü bu ilçede geçirdiğini belirten Tugay, yıllar sonra Erbaa’da bulunmaktan büyük mutluluk ve duygusallık duyduğunu ifade etti. Festivalin konserler ve kültürel etkinliklerle devam edeceği bildirildi.