Tokat’ın Erbaa ilçesinde coğrafi işaret tescilli ünlü Narince bağ yaprağını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, görkemli bir rekor denemesine sahne oldu. İlçe merkezinde düzenlenen coşkulu kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başlayan festivalde gastronomi tarihine geçecek bir etkinlik imzalandı.
Erbaa’da 5 tonluk dev kazanda pişen tarihi lezzet Guinness yolunda
Tokat’ta düzenlenen geleneksel festivalde, 1,5 aylık hazırlığın ardından 5 tonluk kazanda 7 saat boyunca pişirilen 280 bin adet baklalı Narince yaprak sarması ziyaretçilere ikram edildi. Büyük ilgi gören organizasyonun gelecek yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi hedefleniyor.Kaynak: İHA
1,5 AYLIK EMEK 5 TONLUK KAZANDA buluştu
Festivalin odak noktası olan dev sarma organizasyonu için yaklaşık 1,5 ay süren titiz bir hazırlık yapıldı. Özel olarak imal edilen 5 tonluk dev kazanda tam 7 saat aralıksız pişirilen 280 bin adet baklalı yaprak sarma, alanı dolduran binlerce vatandaşa dağıtıldı.
GUINNESS REKORLAR KİTABI İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Etkinliğin bir prova niteliği taşıdığını aktaran Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ustaların belirlediği rakamın 280 bini aştığını belirtti. Karagöl, "Bu potansiyele sahip olduğumuzu sahada gösterdik. Önümüzdeki festival döneminde şehrimizle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı’na adımızı yazdırmak için gerekli çalışmaları başlatacağız" diyerek herkesi Erbaa katmeri, Tokat kebabı ve Karayaka kuzusu gibi yöresel tatları keşfetmeye davet etti.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN DUYGUSAL MESAJ
Festivale katılan konuklar arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’de yaklaşık 80 bin Tokatlının yaşadığını hatırlattı. Babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi’nde öğretmenlik yaptığını ve çocukluğunun bir bölümünü bu ilçede geçirdiğini belirten Tugay, yıllar sonra Erbaa’da bulunmaktan büyük mutluluk ve duygusallık duyduğunu ifade etti. Festivalin konserler ve kültürel etkinliklerle devam edeceği bildirildi.