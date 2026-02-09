Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ortakları arasında yer aldığı, Erasmus+ 2025 çağrı dönemi kapsamında Romanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan KA220-VET projesi “Data and AI Training for Agricultural Students (AITrain)” kapsamında açılış toplantısı (Kick-off Meeting) Romanya’nın Brașov (Prejmer) kentinde gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına Şeyh Edebali Üniversitesini temsilen Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Dandıl ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Dr. Levent Burgu katılım sağladı. Toplantı kapsamında BŞEÜ; öğretmen eğitimleri, öğrenci içerikleri, yapay zekâ ve veri bilimi temelli eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile kalite güvence süreçlerine yönelik katkı ve sorumluluklarını paylaştı.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara “Tara Barsei” Prejmer ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, projede yer alan tüm ortak kurumların temsilcileri katılım sağladı. İki gün süren toplantılarda; proje amaçları, iş paketleri, yönetim ve iletişim mekanizmaları, kalite güvence süreçleri, yaygınlaştırma faaliyetleri ve sürdürülebilirlik planları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Farklı Avrupa ülkelerinden eğitim kurumları ve mesleki eğitim paydaşlarının iş birliğiyle yürütülen AITrain Projesi ile tarım alanında mesleki eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere yönelik yapay zekâ ve veri bilimi temelli yenilikçi eğitim içerikleri geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında çevrimiçi öğrenme platformu, öz-öğrenme rehberi, seçmeli ders modülleri ve uluslararası vaka havuzu oluşturulması planlanıyor. AITrain, tarım sektöründe dijital dönüşümü desteklemeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Toplantı, proje takviminin netleştirilmesi, ilk üç aylık görev dağılımlarının belirlenmesi ve katılımcılara sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.