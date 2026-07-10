Kaynak: İHA

Ata sporumuz yağlı güreşin olimpiyatı olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 665. buluşmasında, Denizli sporu adına tarihi bir başarı öyküsü yazıldı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en yetenekli pehlivanlarının kıran kırana mücadelesine sahne olan organizasyonda, Denizlili genç güreşçi Cahit Hamza Aysel fırtınası esti. Güçlü rakiplerini tek tek dize getirerek kürsüye çıkmayı başaran genç yıldız, Denizli'nin adını gururla podyuma taşıyan tek sporcu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

YARIM KALAN HİKÂYE MADALYAYLA TAÇLANDI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Kırkpınar güreşlerinde çeyrek final kapısında elenerek büyük bir tecrübe edinen Cahit Hamza Aysel, bu yıl er meydanına çok daha kararlı çıktı. Geçen yılın rövanşını bu yıl sergilediği azim, yüksek disiplin ve estetik teknik beceriyle alan genç pehlivan, yarım kalan madalya hikâyesini podyumda taçlandırdı. Güreş otoriteleri tarafından şimdiden "geleceğin başpehlivanı" adayı olarak gösterilen Aysel, minderdeki ve çayırdaki özgüveniyle otoritelerden tam not aldı.

ANTALYA KAMPININ MEYVELERİNİ TOPLADI

Kariyerinde profesyonel bir vizyonla ilerlemeyi tercih eden Cahit Hamza Aysel, Kırkpınar öncesindeki hazırlık döneminde vites yükseltti. Yaklaşık 1,5 aydır Antalya Döşemealtı Belediyesi güreş antrenörü Mustafa Kara ile birlikte çok sıkı bir kamp süreci geçiren genç yıldız, teknik kapasitesini ve fiziksel dayanıklılığını zirveye çıkardı. Yağlı güreşin kalbi olan Antalya'daki profesyonel idman disiplininin karşılığını Edirne'de madalya ile alan Aysel, kendisini destekleyenleri mahcup etmedi.

"O ALTIN KEMER DENİZLİ'YE GELECEK!"

Kırkpınar’da elde ettiği tarihi derecenin ardından hedeflerini büyüten ve memleketine şampiyonluk sözü veren Cahit Hamza Aysel, şu ifadeleri kullandı: "Kırkpınar er meydanında Denizli'mizi tek başıma da olsa kürsüde temsil edebilmek benim için çok büyük bir onurdu. Ancak bu madalya benim için sadece bir başlangıç. Antrenörüm Mustafa Kara ile birlikte çok doğru bir çalışma ritmi yakaladık. Benim asıl hedefim ve bu şehre olan borcum, o en büyük kürsüye çıkıp altın kemeri kuşanmaktır. Denizli halkının desteğini arkamda hissettiğim sürece sırtım yere gelmeyecek. İnşallah o hak ettiğimiz Altın Kemeri Denizli'ye kazandıracağım."

3 YILA 22 MADALYA SIĞDIRDI

Yalnızca fiziksel gücüyle değil, centilmenliği ve spor ahlakıyla da camianın takdirini kazanan genç sporcunun ailesi, bu muazzam gelişim öyküsünü gururla paylaştı. Cahit Hamza Aysel'in güreşe başlayalı henüz 3 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen ata sporunda basamakları hızla tırmandığını belirten ailesi, bu kısa sürede kazanılan 22 madalyanın altını çizdi. Güreş camiası ise altın kemer hedefiyle yola çıkan bu genç yeteneğe Denizli şehrinin sahip çıkması gerektiği çağrısında bulunuyor.