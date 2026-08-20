İktidarlar en çok demokratik kitle hareketlerinden korkar. Geçmişte Şemsi Denizer öncülüğünde maden işçileri Ankara'ya yürürken Turgut Özal'ın ödü kopmuştu. O zamanki yandaş medya, Şemsi Denizer'e savaş açmıştı. Sonunda bir cinayete kurban gitti...

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi hidroelektrik santrali projelerini protesto eden halka polisin yoğun biber gazıyla müdahalesi sonucu emekli öğretmen Metin Lokumcu yoğun gaz nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetti.

AKP iktidarı Gezi eylemlerini bastırmak için olağanüstü gayet gösterdi. Öyle ki Berkin Elvan adlı 14 yaşında bir çocuk, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu bir yıldan fazla süre komada kaldı ve hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013 gecesi polis ve sivil kişilerin ortaklaşa düzenlediği sopalı saldırıda yaralandı ve komada geçen 38 günün ardından hayatını kaybetti. Eylemlerde toplam 10 kişi öldü, sekiz binden fazla kişi yaralandı ve üç binden fazla kişi tutuklandı. AKP iktidarı devam etti.

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Ankara'da eylem yapan er gaziler ise siyasetle ilgili değil, sadece özlük haklarında rütbe ayırımı yapılmamasını ve bütün şehit yakınları ile gazilere eşit haklar tanınmasını istiyor. Bir yasa çıkarıldı ama er gazilerin maaşları asgari ücrete çıkarıldı! Dolayıyla Güvenpark’taki eylem devam etti...

Güvenpark sabaha karşı basıldı ve er gaziler, zorla Gazi Uyumevi’ne götürüldü.

Anka'ya konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Alandan kaldırılırken sanki tavşan avlıyorlarmış gibi gözümüze projektörler tuttular. Çok kötü bir muameleye maruz kaldık. Benim orada gördüğüm hepsinin yüzü maskeliydi, sadece bir tanesininki açıktı. Sanırım o da emniyet amiriydi. Ağaca asılı Türk bayrağını böyle asılmak suretiyle nasıl kopardığını ben kendi gözlerimle gördüm. Biz çekemedik kameraya, polis kameraları eğer bunu yayınlarsa siz de göreceksiniz.” dedi.

Duruma tepki gösteren gaziler İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak istedi ancak polis ekipleri, protestocuların Uyumevi’nden çıkışlarını engelledi. Gaziler yere yatarak eylem yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cenk Özatıcı ve Kevser Ofluoğlu ile Genel Başkan Başdanışmanı ve Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, gazileri ziyaret ederek destek verdi. Özatıcı, "Hükümet yetkilileri neredeler? TBMM'de PKK'ya af yasası çıkarmakla meşguller. Öcalan posterlerine müsamaha gösteren, PKK'nın havai fişeklerine müsamaha gösteren, PKK'nın gösterilerine, sloganlarına müsamaha gösteren hükümet; kendi gazilerine burada müsamaha göstermiyor, gece 03.30'da yerlerde sürüklüyor.

1991 yılında Çetinkaya Mağazası'na molotofkokteyli atan, attığı molotof kokteyliyle 12 vatandaşımızı diri diri yakan saldırının baş faili Çetin Arkaş denilen terörist serbest bırakılıyor, meydanlarda geziyor, önüne mikrofonlar verilip konuşma yaptırılıyor ama gazilerin konuşmasına müsaade edilmiyor. Böyle bir düzen olmaz." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da gazilerin yanından İçişleri Bakanlığı'nı aradı. Özdağ, “Hangi yasa, hangi anayasa, bırakın gazileri, yurttaşların basın açıklaması yapmasını engeller? İçişleri Bakanı'nın yapması gereken bu arkadaşlarımızı, gazileri burada durdurmak değil, onları davet edip bir kahve ikram edip dertlerini dinlemek olmalı.” diye konuştu.

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Şehit yakınlarına ve gazilere kötü davranan bir devlet, devlet olmaktan çıkıyor demektir ama bunun sorumlusu iktidardır. Terörist başının Meclis'e davet edildiği ve teröristlerin affedildiği, PKK saldırılarının başladığı 15 Ağustos 1984’ün yıldönümünde şehirlerde kutlamalar yaptığı bir ortamda, iktidarın şehit yakınları ve gazilere iyi davranmasını bekleyemezsiniz! Geçmişte de terörle mücadele eden Türk subaylarını yıllarca süründürmediler mi? Sonra bunun bir "FETÖ kumpası" olduğunu öne sürerek işin içinde sıyrılmaya çalıştılar.

FETÖ tasfiye edildiğine göre er gazilere kumpas kuran kim?