Kaynak: Haber Merkezi

Yüzyılın en büyük küresel skandallarından birinin merkezinde yer alan ve adı "Pedofili Adası" olarak hafızalara kazınan Little St. James Adası’ndan daha önce hiç görülmemiş, son derece net görüntüler sızdırıldı.

2010-2019 seneleri arasında adada dekoratör/sanatçı olarak çalışan Ion Nicola tarafından gizlice kaydedilen video, Jeffrey Epstein’ın gizemli dünyasının kapılarını ilk kez bu kadar yakından dış dünyaya açtı.

GİZLİ KAMERADAN YANSIYAN LÜKS VE GİZEM

Yayınlanan yeni görüntülerde, adada güvenlik bariyerlerinin ardında nelerin gizlendiği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.

Videoda öne çıkan ve dikkat çeken detaylar şunlar:

Five Palms (Beş Palmiye) Binası ve Ana Malikane: Epstein'ın adadaki ana yaşam alanı ve misafirlerini ağırladığı meşhur "Five Palms" binasının dış ve iç mekanları şaşırtıcı bir netlikle kameraya yansıyor.

Çalışma odası ve Şahsi Eşyalar: Dev kütüphaneler, özel yapım ahşap mobilyalar, antika tasarımlar, lüks çalışma masası ve odanın duvarlarındaki detaylar dikkat çekiyor. Çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayarlar ve kişisel eşyalar, adadaki günlük yaşamın izlerini taşıyor.

Mitolojik heykeller ve sanat eserleri: Malikane içerisinde ve bahçesinde yer alan büyük, provokatif heykeller ile antik tarzdaki süslemeler, Epstein'ın adadaki karanlık atmosferi nasıl bir estetikle kamufle ettiğini gösteriyor.

Mavi şeritli tapınak ve sahil şeridi: Adanın en çok komplo teorisine konu olan mavi-beyaz şeritli gizemli tapınak benzeri yapısı ve malikanenin okyanusa açılan devasa havuzlu bahçesi de görüntülerde yer alıyor.

EPSTEİN ADASINDA NE OLMUŞTU?

Amerikalı milyarder finansör Jeffrey Epstein, küresel elitlerin, siyasetçilerin, ünlü sanatçıların ve iş insanlarının katıldığı uluslararası bir çocuk cinsel istismarı, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağı kurmakla suçlanıyordu.

Epstein, 1998 yılında satın aldığı bu gözlerden uzak adayı, kurduğu suç imparatorluğunun ana üssü haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından kandırılarak ya da kaçırılarak getirilen reşit olmayan kız çocukları, burada nüfuzlu isimlere pazarlanıyordu. 2019 senesinde Manhattan’da federal suçlamalarla tutuklanan Epstein, yargılanmayı beklerken kaldığı hücrede şüpheli bir şekilde ölü (intihar etmiş olarak) bulunmuştu. Epstein'ın ölümünün ardından adadaki yapılar uzun süre sırrını korumuş, kamuoyu sadece uzaktan çekilen drone görüntüleriyle adayı izleyebilmişti. Sızdırılan bu son görüntüler, adada neredeyse 10 yıl boyunca nelerin yaşandığına ve nasıl bir korunaklı lüks içerisinde bu suçların işlendiğine dair yeni bir tartışma dalgası başlattı. Soruşturma dosyalarına giren ve "Epstein Belgeleri" olarak bilinen kayıtların ardından gelen bu video, adanın adeta zamana karşı donmuş bir suç mahallini andırdığını bir kez daha kanıtlıyor.