ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı milyonlarca yeni belge arasında, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın daha önce yayımlanmamış ceset ve hücre fotoğraflarının da yer aldığı ortaya çıktı. Belgeler arasında, FBI’ın New York Saha Ofisi tarafından hazırlanan ölüm soruşturması ile Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center’ın (MCC) nöbetçi amirliğine ait rapor bulunuyor.

Raporlarda, Epstein’ın 10 Ağustos 2019 sabahının erken saatlerinde hücresinde asılı halde bulunmasının ardından çekilen onlarca fotoğraf yer alıyor. Adalet Bakanlığı kayıtlarında “EFTA00134598” numarasıyla yer alan raporda, Epstein’ın turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, sağlık ekiplerinin kalp masajı (CPR) yaptığı anlara ait fotoğraflar bulunuyor. Görüntülerde Epstein’ın göğsüne yapıştırılmış elektrotlar, boyunluk, sedyeye bağlı oksijen tüpü ve serum hattı dikkat çekiyor.

Bazı fotoğraflarda Epstein’ın yüzünün şişmiş ve kızarmış olduğu, boynunda doğaçlama bir ilmeğin açtığı derin kesiklerin bulunduğu görülüyor. Belgelerde, Epstein’ın tiroit kıkırdağının (gırtlak) neredeyse tamamen kırıldığı da kayda geçiriliyor.

Yayımlanan fotoğraflar arasında, Epstein’ın kendini asmak için kullandığı belirtilen turuncu kumaş şeridinin metal yatak çerçevesine hâlâ bağlı olduğu hücre görüntüleri de yer alıyor.

ÖLÜMDEN ÖNCEKİ SON SAATLERDE NELER YAŞANDI?

DoJ tarafından “EFTA00161494” numarasıyla yayımlanan ölüm inceleme raporu, Epstein’ın yaşamının son dakikalarını ayrıntılı biçimde aktarıyor. Rapora göre Epstein, 9 Ağustos 2019 sabahı mahkemeye çıkarıldı, öğleden sonra ise hücre arkadaşı koğuştan ayrıldı. Bir görevli, Epstein’ın dönüşte yeni bir hücre arkadaşına ihtiyaç duyabileceğini not etti.

Aynı akşam Epstein’ın yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı, ancak görüştüğü kişinin kimliğinin raporda yer almadığı belirtildi. Telefon görüşmesinin duş alanında yapıldığı, numaranın ise bir görevli tarafından tuşlandığı kaydedildi. Raporda, 10 Ağustos sabahı saat 06.33’te vücut alarmının devreye girdiği ve bir görevlinin amirine “Epstein kendini astı” bilgisini verdiği aktarılıyor.

Görevli ifadelerinde, saat 03.00 ve 05.00 kontrollerinin yapılmadığı itiraf ediliyor. Bir görevlinin, “Hata yaptık… Daha doğrusu ben hata yaptım, nöbetleri yapmadık” dediği kaydediliyor.

HASTANEYE SEVK VE ÖLÜM SAATİ

Epstein, cezaevinin ikinci katındaki sağlık bölümüne götürüldü, hem görevli subay hem de hemşire tarafından kalp masajı yapıldı ancak nabız alınamadı. Daha sonra ambulansla Beekman Hastanesi’ne sevk edilen Epstein’ın resmi ölüm saati 07.36 olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik seks ticareti ve bu suça komplo kurma suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken New York’taki hücresinde intihar ettiğini bildirdi.

Epstein’ın Manhattan’daki malikanesinde, Karayipler’deki Little St. James Adası’nda ve New Mexico’daki çiftliğinde yüzlerce kadın ve çocuğu istismar ettiği iddia edilmişti.

ABD’Lİ SENATÖRDEN ÇARPICI TESPİT

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı milyonlarca belge sonrası Epstein tartışmaları yeniden alevlendi. Çok sayıda milyarder işadamı ve siyasetçi ile yazışmaların ortaya çıkması cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın ilişkilerini ve yönettiği dev ağın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, CNN’de yaptığı değerlendirmede Epstein meselesinin neden bu kadar çok tartışıldığını anlattı. Sanders, "Dünyada Epstein meselesinin bu kadar ilgi görmesinin nedeni şu: Az sayıda, aşırı zengin bir elit kesim var. Kendi aralarında takılıyorlar ve kendilerini hukukun üstünde görüyorlar” dedi.