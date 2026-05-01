ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve fuhuş ağı davasının merkezindeki isim olan Jeffrey Epstein’in, 2019 yılında Manhattan’daki hücresinde yazdığı öne sürülen not, yedi yıl boyunca bir federal yargıç tarafından mühürlenerek gizlendi. Adalet Bakanlığı’nın milyonlarca sayfalık belgeyi yayımlamasına rağmen bu notun listede yer almaması, "olay örtbas mı ediliyor?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

"VEDA ZAMANI" MI, YOKSA BİR MEYDAN OKUMA MI?

Notun varlığını, Epstein’in hücre arkadaşı eski polis memuru Nicholas Tartaglione fark etti. Tartaglione’nin iddialarına göre, sarı bir kağıda yazılmış olan mesajda Epstein hem veda ediyor hem de hakkında yürütülen soruşturmalara meydan okuyor.

Notun varlığı, Epstein’ın Temmuz 2019’da boynunda bez parçasıyla baygın halde bulunmasının ardından hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione tarafından fark edildi. Epstein o olaydan sağ kurtulsa da haftalar sonra aynı hapishanede ölü bulundu. Tartaglione, notta “Artık veda etme zamanı” gibi ifadelerin yer aldığını iddia edildi.

Sarı bir kağıda yazılmış mesajda, Epstein’ın hakkında yürütülen soruşturmaların “hiçbir şey bulamadığını” öne sürdüğü ve “Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayayım mı?” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

HUKUK BİLMECESİ: NOT NEDEN GİZLENDİ?

Belgenin neden resmi soruşturma dosyalarına girmediği ise tam bir "hukuk bilmecesi" olarak tanımlanıyor. Tartaglione’nin kendi davası kapsamında bir çizgi romanın arasında bulduğu not, avukatlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemeye teslim edilmiş ve ardından mühürlenmişti. Bu durum, Epstein’ın ölümünü inceleyen müfettişlerin bu kritik kanıtı hiç görmemesine yol açtı.

KOMPLO TEORİLERİ YENİDEN ALEVLENDİ

Resmi kayıtlarda ölüm nedeni "intihar" olarak geçse de, Epstein’ın Temmuz 2019’daki ilk baygınlık olayından sonra "İntihar eğilimim yok, hücre arkadaşım bana saldırdı" demesi kafaları karıştırmıştı. Yeni ortaya çıkan bu gizli zaman çizelgesi, güvenlik ihmallerini ve kasıtlı gizleme şüphelerini derinleştiriyor.

DÜNYANIN GÖZÜ MAHKEME KARARINDA

The New York Times, mühürlü belgenin açılması için resmi başvuruda bulundu. Aralarında Prens Andrew, Bill Clinton ve Donald Trump gibi dev isimlerin geçtiği bu karanlık dosyanın son parçası olan bu not, eğer Epstein’a ait olduğu kesinleşirse, milyarderin ölümünden önceki ruh haline dair tek ve en net kanıt olacak.

NE OLMUŞTU?

18 yaş altı onlarca kız çocuğuna yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu. FBI ve Adalet Bakanlığı her ne kadar "intihar" dese de, kamuoyu ünlü isimlerin suç ortağı olduğu gerekçesiyle olayın bir cinayet olabileceği ihtimalini tartışmaya devam ediyor.