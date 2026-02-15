ABD’de yayımlanan yeni soruşturma belgelerinde, Jeffrey Epstein’ın seneler boyunca gerçekleştirdiği yüzlerce alışverişi ortaya çıkardı.

2014–2019 dönemini kapsayan kayıtlarda, binin üzerinde sipariş verildiği ve listede dikkat çekici ürünlerin bulunduğu fark edildi.

Belgelerde kostümler, elektronik cihazlar ve çeşitli özel aksesuarların yer alması soruşturma dosyalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Uzmanlar, bu kayıtların tek başına suç kanıtı sayılmasa da, Epstein’ın yaşam tarzı ve davranışlarına dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti. Söz konusu bilgiler, ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı kapsamlı dosyalar arasında yer aldı.