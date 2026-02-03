Epstein’e yönelik yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya kamuoyu bir kez daha rahatsız edici ayrıntılarla yüzleşti. Belgelerde yer aldığı öne sürülen bazı ihbarlar, sosyal medyada hızla yayılan komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Elit grupların gizli ritüeller düzenlediği, hatta COVID-19 salgınının Epstein ve Bill Gates tarafından planlandığı gibi kanıta dayanmayan iddialar, tartışmaların fitilini ateşledi.

Bu iddialar konuşulurken, bazı kullanıcılar Eyes Wide Shut filmindeki gizli cemiyet ve maskeli tören sahnelerine dikkat çekerek filmle Epstein dosyaları arasında benzerlik kurmaya çalıştı. Peki, sıkça gündeme gelen Eyes Wide Shut filmi ne anlatıyor?

1999 yılında vizyona giren ve usta yönetmen Stanley Kubrick’in son filmi olan Eyes Wide Shut, gizem ve psikolojik gerilim türünün en çok tartışılan yapımlarından biri olarak sinema tarihine geçti. Film, yayınlandığı günden bu yana cesur sahneleri, sembolik anlatımı ve derin alt metinleriyle izleyicileri ikiye bölmeye devam ediyor.

EYES WİDE SHUT KONUSU

Bill Harford ve eşi Alice Harford, dışarıdan bakıldığında sorunsuz ve mutlu bir evliliğe sahiptir. Ancak katıldıkları bir davette yaşanan küçük bir olay, çiftin ilişkisine dair bastırılmış duyguların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Alice’in başka erkeklerle kurduğu yakın diyaloglar, Bill’in iç dünyasında bir kırılma yaratır.

Bu geceden sonra Bill, kendi kimliğini ve arzularını sorguladığı karanlık bir yolculuğa sürüklenir. Film, cinsellik, sadakat, güç ve kontrol temalarını iç içe geçirerek izleyiciyi rahatsız edici bir atmosferin içine çeker. Özellikle gizli topluluklar ve maskeli ritüellerin yer aldığı sahneler, filmin en çok konuşulan bölümleri arasında yer alır.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu sahneler ile Epstein dosyalarında yer alan iddialar arasında benzerlikler kurulduğu görülse de, Eyes Wide Shut ile Jeffrey Epstein arasında kanıtlanmış veya doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.