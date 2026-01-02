Oh, 21 yaşındayken sanat kariyerine devam etme hayaliyle Epstein’ın sunduğu “burs” teklifini kabul ettiğini söyledi. Oh’un iddialarına göre bu teklif, kısa sürede baskı ve manipülasyon dolu bir sürecin parçası haline geldi.

İFTİRA DAVASI AÇTI

Virginia Giuffre’nin yayımlanmayan anı kitabında kendisi hakkında yer alan bölümlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Oh, bu tasvirlerin imajına zarar verdiğini ve internet üzerinden tacize uğramasına yol açtığını söyledi. Bu nedenle Giuffre’ye karşı iftira davası açtığını, Giuffre’nin ölümünün ardından ise davalarını mirasçılarına karşı sürdürdüğünü açıkladı.

‘KADINLARI EPSTEİN’LA TANIŞTIRDIM, AMA CİNSEL İSTİSMARA KATILMADIM’

Oh, Epstein’ın başlangıçta sadece kendisine yardım eden biri gibi davrandığını, ama zamanla kontrolü ele aldığını ve fırsatlarla güven kazandıktan sonra durumun kötüye gittiğini söyledi. Diğer kadınları Epstein’la tanıştırdığını kabul eden Oh, hiçbir cinsel istismara iştirak etmediğini vurguladı.

Epstein’la ilgili olarak, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan on binlerce sayfalık federal dosyalar kamuoyuna açılmıştı. Bu belgeler, FBI soruşturmaları, arama tutanakları, seyahat ve finans kayıtları gibi geniş kapsamlı materyalleri içeriyor. Oh ve diğer mağdurlar, yayımlanan belgelerin olayın tüm boyutlarını yansıtmadığını belirtti.

Rina Oh, deneyimlerini 2026’da yayımlamayı planladığı kitabıyla paylaşacağını ve adını temize çıkarmak istediğini ifade etti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR

Epstein, 14 yaşından küçük en az 18 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin adları geçiyor.

FBI, ünlülerin yer aldığı “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair kanıt bulamadığını açıkladı ve Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna vardı. ABD’li gazeteci Tucker Carlson ise Epstein’in İsrail için çalıştığını ve Washington’daki yetkililerin aynı düşüncede olduğunu iddia etti. Wall Street Journal ise Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, 50. doğum günü için tanıdıklarından mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump’a ait olduğunu öne sürdü.