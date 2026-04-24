Shell, TikTok, OpenAI, Palantir ve Barclays gibi küresel şirketlere danışmanlık veren firmanın alacaklıları arasında İngiltere Vergi Dairesi de yer aldı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar ve fuhuş ağı iddialarıyla yargılanırken cezaevinde ölen Epstein’ın İngiltere bağlantılı dosyası ülkede etkisini sürdürüyor.

Britanya’nın Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Mandelson, Epstein ile ilişkileri ortaya çıktıktan sonra Eylül 2025’te görevden alınmıştı. Epstein’i “en yakın arkadaşım” olarak tanımladığı notlar kamuoyuna yansımıştı.

23 Şubat 2026’da gözaltına alınan Mandelson, sorgu sonrası kefaletle serbest bırakıldı. Gözaltıdan kısa süre önce İşçi Partisi üyeliğinden, bir gün önce ise Lordlar Kamarası’ndan istifa etti.

Global Counsel, 2010’da Mandelson tarafından kurulan ve küresel şirketlere siyasi ve ekonomik danışmanlık sunan Londra merkezli bir firmaydı. Şirket, iflas sürecine girmeden önce alacaklıları arasında İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nin de bulunduğunu açıkladı.

Şirket içi belgelerde, olası medya etkileri nedeniyle Mandelson’un görevden uzaklaştırıldığı bilgisi yer aldı. Buna rağmen süreç şirketin mali durumunu düzeltmedi ve firma iflas yönetimine girdi.

Mandelson, Epstein ile ilişkilerine dair tüm suçlamaları reddetti ve herhangi bir yasa dışı kazanç elde etmediğini savundu.