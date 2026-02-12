Virginia Roberts Giuffre'nin ölümünden sonra yayımlanan anı kitabı “Hiç Kimsenin Kızı”, New York Times ve Der Spiegel listelerine giren sarsıcı eserin Türkçe baskısı, Epstein skandalının en karanlık yüzlerini ifşa ediyor. Epstein'ın küresel çocuk istismarı ve seks ticareti ağını koruyan milyarderler, siyasetçiler, devlet başkanları, prensler, bürokratlar ve "saygın" isimlerin oluşturduğu sistemi belgelerle ortaya koyan kitap, Türkiye'de ilk kez raflarda.

PRENS ANDREW İDDİASI

Virginia Giuffre, 15 yaşındayken Ghislaine Maxwell tarafından bir otel resepsiyonunda tuzağa düşürüldü. Masaj bahanesiyle Jeffrey Epstein’a teslim edildi; tacizlere maruz kaldı, sonra başka güçlü erkeklere de "sunuldu", ağır psikolojik ve fiziksel şiddete uğradı.

Epstein soruşturması patlak verdiğinde susmayı reddederek konuşmayı seçti. Kamuoyunda Prens Andrew'ün en az üç kez taciz ettiği genç kız olarak bilinen Giuffre, ilk tanışmalarında çekilen ünlü fotoğrafı delil olarak kabul edilerek kayıtlara geçti.

'BİR ZAMANLAR SESSİZDİM, ŞİMDİ SESİMİ BULDUM'

Kitabın başında henüz 15 yaşındayken maruz kaldığı vahşeti anlatan Giuffre, “Bir seks kölesi olarak öleceğime inanıyordum.” sözleri ön plana çıkıyor.

Epstein ve Maxwell’in kurduğu ağı tüm yönleriyle açıklayan Giuffre, “Onlarla geçirdiğim yıllar boyunca beni çok sayıda zengin ve güçlü insana sattılar.” Derken korkusunu ise şöyle dile getiriyor:

“On yıllar sonra bile ikisinden ne kadar korktuğumu hâlâ hatırlıyorum.”

Kitapta şu soruların yanıtları doğrudan yer alıyor:

Trump ile ilk ne zaman karşılaştı?

Prens Andrew ile nasıl tanıştırıldı ve kaç kez görüştü?

Hangi başbakan tarafından cinsel saldırıya uğradı?

Epstein kız çocuklarını nasıl taciz ediyordu?

Adasındaki partilere hangi isimler katılıyordu?

Özel uçakla kız çocukları hangi ülkelere götürülüyordu?

Epstein’e kız bulan Maxwell’in tam rolü neydi?

Uluslararası medyada “cesur”, “sarsıcı” ve “dönüm noktası” diye nitelenen kitap, Giuffre’nin ölümünden sonra yayımlandı. Giuffre, geçtiğimiz Nisan 2025’te Avustralya’daki çiftliğinde intihar ederek 41 yaşındaki hayatını kaybetti. “Hiç Kimsenin Kızı” isimli kitap, ölümünden aylar sonra okurla buluştu. Kitap, Epstein skandalının sessiz bırakılan kurbanlarının sesi ve güçlülerin hesap vermesi gereken ilk ağızdan anlatılan bir belge olarak sayılıyor.