ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Epstein'ın, yıllar boyunca modellik sektöründen isimlerle yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Washington Post'un ulaştığı e-posta kayıtlarına göre Epstein, New York merkezli bir modellik ajansının sahibi olan Ramsey Elkholy ile 2009 yılında başlayan ve yaklaşık on yıl süren bir iletişim ağı kurdu. Gazetenin incelediği 100'den fazla yazışma, ikilinin uzun yıllar boyunca düzenli temas halinde olduğunu gösteriyor.

Belgelerde yer alan bilgilere göre Elkholy, çok sayıda genç kadın ve modeli Epstein ile tanıştırdı. Yazışmalarda, farklı ülkelerden kadınlarla görüşmeler organize edildiği, buluşmalar planlandığı ve kadınlara ait çeşitli bilgilerin Epstein'a iletildiği görülüyor.

Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın yalnızca bireysel ilişkiler kurmakla kalmadığını, aynı zamanda modellik sektöründe faaliyet gösteren kişiler aracılığıyla geniş çaplı bir iletişim ağı oluşturduğunu da ortaya koyuyor. E-postalarda genç kadınlara ait fotoğrafların paylaşıldığı, bazı yazışmalarda kadınların fiziksel özelliklerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı dikkat çekiyor.

Belgeler arasında, 18 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu çok sayıda kadınla ilgili görüşme ve buluşma planlarının yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca çeşitli organizasyonlar ve seyahat planlamalarına ilişkin detaylar da yazışmalara yansımış durumda.

Ortaya çıkan kayıtlar, ağın yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını da gösteriyor. Yazışmalarda İsveç, Rusya ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren bazı mankenlik ajanslarının temsilcilerinin de yer aldığı, bu kişilerin Epstein ile düzenli iletişim kurduğu ve genç kadınlarla ilgili bilgileri paylaştığı öne sürülüyor.

Washington Post'un incelediği belgelerde ayrıca bazı kadınlar hakkında cinsel içerikli yorumların bulunduğu ifade ediliyor. Yazışmalar, Epstein'ın çevresindeki kişilerin genç kadınlarla ilgili değerlendirmelerini ve kendi aralarındaki iletişimi ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.

Yeni ortaya çıkan e-postalar, Jeffrey Epstein'ın yıllar boyunca moda ve modellik sektöründeki bağlantıları üzerinden genç kadınlara ulaşan uluslararası bir ağ kurduğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.