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İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, dün (4 Haziran) Sandringham Estate’teki Marsh Farm yakınlarında araç kullanırken objektiflere yansıdı. 66 yaşındaki Andrew’un yüzünde; sağ şakağından başlayıp gözüne ve yanağına kadar uzanan mor renkli belirgin bir iz görülmesi, İngiliz kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"DRAMATİK BİR OLAY YAŞANMADI"

Eski kraliyet üyesinin yakın çevresinden bir kaynak, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, yüzdeki izin “endişe verici olmadığını” ve arkasında “dramatik bir olay yaşanmadığını” söyledi.

Ancak morluğun ne zaman ve nasıl oluştuğuna ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, gerekçe olarak tıbbi mahremiyet gösterildi. The Times gazetesinde yer alan haberde ise ciltteki bu renk değişiminin “ciddi olmayan tıbbi bir durumla” bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Royal Lodge’dan Marsh Farm’a: Windsor Great Park’taki 30 odalı tarihi malikanesi Royal Lodge’dan ayrılmak zorunda kalan Andrew, şubat ayından bu yana Sandringham’daki kraliyet arazisinde yaşıyor. Önce Wood Farm’da kalan eski Dük, nisan ayında yenileme çalışmaları biten Marsh Farm’a taşınmıştı.

UNVANLARINI KAYBETMİŞTİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Prens Andrew'un üzerindeki tek bulut yüzündeki morluk değil. Jeffrey Epstein skandalıyla adı anılan eski kraliyet üyesinin hukuki süreci de devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Epstein ile olan bağlantılarının yeniden gündeme gelmesinin ardından Andrew, Ekim 2025’te tüm kraliyet unvanlarını resmi olarak kaybetmişti.

Birleşik Krallık’ın özel ticaret temsilcisi olduğu dönemde Epstein ile gizli bilgileri paylaştığı iddiasıyla yürütülen polis soruşturmasında, şubat ayında evinde gözaltına alınmış ve 11 saatlik sorgunun ardından serbest bırakılmıştı.

Thames Valley Polisi, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü ve iddiaların cinsel uygunsuz davranış suçlamalarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurmuştu.