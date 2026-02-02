Kısa bir hal hatırdan sonra dostum, doğrudan “Epstein dosyaları hakkında ne düşünüyorsun?.. Türkiye’yi nasıl etkiler sence” diye sordu. Hiç lafı eğip bükmedim, “konuşur konuşur geçeriz. Hiçbir etkisi olmaz” dedim. Devlet adamı dostum, ”özellikle bazı siyasetçilerin, ve de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bazı isimlerin uykusu kaçmıştır. Kabuslar görüyorlardır” dedi. Dostum, sonra, “yazılmamak” kaydıyla bazı şeyler anlattı ve analizler yaptı.

Telefonu kapatıp, bir bardakta çay içtikten sonra kendime geldim. Devlet adamı dostumun anlattıklarını bir daha süzgeçten geçirdim. Aklıma, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 19 Kasım 2023’te, partisinin İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında ortaya attığı “kan donduran” iddialar geldi. Akşener, oteli olan polis müdürlerinin olduğunu ve bu otellerde fuhuş için yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı iddiasında bulunarak “Eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. “Oteli olan polis müdürleri var” diyen Akşener, o otellerde fuhuşun da ötesine geçilerek “devletin yetiştirme yurtlarında barınan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını” iddia etmiş şöyle konuşmuştu;

“Bir konu daha var, eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.”

Sonra?..

Her zamanki gibi oldu!.. İddialar ortaya atıldığıyla kaldı. Meral Akşener’de işin peşini bıraktı!.. Sonra da siyaseti bıraktı.. Meral Akşener, uzun zamandır ortalarda görünmüyor.

Meral Akşener, o “kan donduran” iddialarının arkasından , “Bunlara karşı olduğumuz için bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti’ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var.” demişti.

Mini bir hatırlatma; merhum Teoman Koman, 1997’de 28 Şubat döneminde Jandarma Komutanlığı sırasında İçişleri Bakanı olan Akşener ile birlikte çalıştı. Koman, Akşener’in Batı Çalışma Grubu ile ilgili açıklamalarına “cahilce sözler” cevabını vermişti.

*

ABD’de ve Avrupa’da yaşanan rezalet ötesi olaylara bakmaya ve onları derin derin incelemeye ne gerek!.. Önce kendi evimizdeki pislikleri temizlememiz gerekmiyor mu?..

Her gün yeni bir “ünlüler operasyonu” ile uyanıyoruz da ne oluyor?..

Kanalizasyon, caddelerden, sokaklarımızdan oluk oluk akmaya devam ediyor!..

Meral Akşener, aktif siyasetten çekildi… Eski bir İçişleri Bakanı olarak dün söylediklerinin bugün arkasında olup rezaletin üstüne gitmesi gerekmiyor mu?.. Üstelik, gerçekten Teoman Koman’ın talebesiyse?..

Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener’in “Epstein dosyaları”nın Türkiye uzantıları hakkında bilgisi olabilir mi?..

Somut olmasa da kulağına mutlaka gelen bir şeyler vardır diyebilirim...

Ne de olsa çok eski bir siyasetçi ve saraydaki bazı isimleri çok yakından tanır…

Meral Akşener, “ben oraları bilmem” derse de Türkiye’deki versiyonunu çok iyi bildiğini yıllar önce ifşa etmişti…

O zaman, gün bugün değil mi?..

Meral Akşener, eski bir İçişleri Bakanı ve Teoman Koman’ın talebesi olarak daha neyi bekliyor?..