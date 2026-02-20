İngiltere'de kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un serbest bırakıldığı duyuruldu.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Thames Valley Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz yasaları gereği isim doğrudan telaffuz edilmeyerek, “Kamu görevinde suistimal şüphesiyle Norfolk'ta 60'lı yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldık. Söz konusu kişi, soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştır. Norfolk'ta yaptığımız aramaların sona erdiğini teyit edebiliriz. Berkshire'daki aramalarımız ise halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasında konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağı ve herhangi bir basın toplantısı düzenlenmeyeceği bildirildi.

EPSTEİN DOSYALARINDA ADI GEÇİYOR

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew, dosyalarda adının geçmesi sonrası kraliyet unvanlarından feragat etmişti.