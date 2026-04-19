Norveç’te, Jeffrey Epstein dosyalarında ismi geçen üst düzey diplomat Mona Juul’un görevinden ayrılma kararı aldığı açıklandı. Juul’un, dışişleri bakanlığındaki görevini bırakacağı ve mayıs ayı başında emekliye ayrılacağı belirtildi.

Norveç basınına konuşan avukatı Thomas Skjelbred, müvekkilinin kariyerine devam etmeyi planladığını ancak yaşanan gelişmeler sonrası görevden ayrılmanın en doğru karar olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.

Daha önce Amman Büyükelçiliği görevini yürüten Juul’un, Jeffrey Epstein ile bağlantısının gündeme gelmesinin ardından diplomatik kariyerini noktalama kararı aldığı ifade edildi.

Belgelerde Juul ve eşi Terje Rod-Larsen’ın yanı sıra Mette-Marit ve eski Norveç Başbakanı Thorbjoern Jagland gibi isimlerin de yer aldığı aktarıldı.