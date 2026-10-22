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Kaynak: AA

New Mexico Başsavcısı Torrez, Epstein'in avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn'a karşı açtığı davada, söz konusu isimlerin Epstein'in mirasından herhangi bir ödeme almalarının engellenmesini hedefliyor.

"BU SİSTEM TEK BİR ADAM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEMEZDİ"

Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Torrez, cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarına işaret ederek, "Bunların hiçbiri tek bir adam tarafından yapılamazdı. Bu yapı; avukatlar, muhasebeciler ve henüz gerçek sonuçlarla yüzleşmemiş diğer kişiler tarafından kolaylaştırıldı ve mümkün kılındı." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin müdahale etmemesi durumunda Indyke ve Kahn'ın Epstein'in mirasından önemli miktarda pay alacağına dikkat çeken Torrez, söz konusu mal varlığının asıl sahibinin mağdurlar olduğunu vurguladı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYININ GEÇMİŞİ

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla tutuklanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında; eski İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda dünyaca ünlü isim yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, kamuoyunda iddia edilen nüfuzlu kişilerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadığı bildirilmişti. Açıklamada, cinayet ve örtbas iddialarının aksine Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı kaydedilmişti.