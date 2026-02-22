ABD’de kamuoyunda geniş yankı uyandıran Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yeni belgeler yayımlandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dosyalarda, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Başkanı Mehmet Öz’ün ismi de geçti.

SEVGİLİLER GÜNÜ DAVETİ

Belgelere göre Öz ve eşi, 1 Şubat 2016 tarihinde Epstein’a “Sevgililer Günü Kutlaması” başlıklı bir davet e-postası gönderdi. E-postada dijital davetiye bağlantısının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu davetin, Epstein hakkındaki ilk cinsel suçlamaların kamuoyuna yansımasından yaklaşık 10 yıl sonra gönderilmiş olması dikkat çekti.

SANSÜRLÜ MESAJLAR

Dosyalarda ayrıca, Öz adına kayıtlı bir hesaptan 1 Ocak 2016’da gönderilen ve konusu “Dr oz” olarak görünen başka bir e-postanın da bulunduğu, ancak içeriğinin tamamen sansürlendiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, bir etkinlik daveti ve katılımcı listesinde de Öz’ün adının yer aldığı görüldü.

SUÇLAMA BULUNMUYOR

2019’da seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybeden Epstein dosyasında, Mehmet Öz’e yöneltilmiş herhangi bir suçlama bulunmuyor. Öz’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.