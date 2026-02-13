Birleşik Arap Emirlikleri merkezli liman işletme şirketi DP World, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen CEO Sultan Ahmed bin Sulayem’in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bin Sulayem’in hem üst yöneticilik (CEO) hem de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

YENİ BAŞKAN VE CEO BELLİ OLDU

Açıklamada, yönetim kurulu başkanlığına Essa Kazim’in getirildiği, şirketin yeni CEO’sunun ise Yuvraj Narayan olduğu kaydedildi.

2019’dan bu yana şirketin CEO’luğunu yürüten bin Sulayem’in, Epstein ile çok sayıda görüşme ve yazışma gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Söz konusu temasların gündeme gelmesinin ardından, İngiltere ve Kanada merkezli bazı kuruluşlar DP World’e yeni yatırım yapmayacaklarını duyurmuştu.