ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan suçlu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler yayımlayarak, uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. 30 Ocak’ta açıklanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgeler, Epstein'in kadınlara yönelik cinsel istismar şebekesi kurduğu iddialarını bir kez daha gündeme taşırken, belgelerde dikkat çeken yeni bilgiler ve isimler ortaya çıktı.

İFŞA SONRASI İSTİFA

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Epstein ile olan yazışmalarının ifşa olmasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Lajcak, daha önce Epstein ile kadınlar hakkında sohbet ettiği iddialarını yalanlarken, istifasını siyasi bir hesapla, Başbakan Fico’nun imajına zarar vermemek için aldığını belirtti.

BAŞBAKAN LAJCAK’TAN YANA

Başbakan Fico, Lajcak’ın istifasını kabul ettiğini ve onu "harika bir diplomat" olarak tanımladığını söyledi. Fico, Slovakya’nın dış politika ve diplomasi alanındaki önemli deneyimini kaybettiğini vurguladı. Bununla birlikte, ülkedeki kamuoyunun Lajcak’a yönelik tepkilerini ikiyüzlülük olarak değerlendiren Fico, "Uzun zamandır bu kadar yoğun eleştiriyi bir arada görmemiştim," ifadelerini kullandı.

SİYASİ İSİMLER VE ŞOKE EDİCİ İLİŞKİLER

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Jeffrey Epstein’in, dünya çapında tanınmış birçok isimle ilişkisi dikkat çekiyor. Bu isimler arasında ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin önemli figürlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor yer alıyor.

MESAJ ATMIŞ

Belgelerde, Slovakya eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Epstein arasında Ekim 2018’de geçen yazışmalar da bulundu. Lajcak’ın, Epstein’e "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun?" şeklinde bir mesaj attığı ve Epstein’in Lajcak’a kadınlar ve Slovak diplomatları konu alan önerilerde bulunduğu dikkat çekti. Belgelerde ayrıca, Lajcak’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yakın zamanda gerçekleştireceği bir görüşme hakkında da yazışmalar bulunduğu belirtiliyor.