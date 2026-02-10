HSBC ve Barclays, Jeffrey Epstein skandalıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Jersey merkezli La Hougue tröstü nedeniyle ABD’de 12 milyar dolarlık dev bir davayla karşı karşıya kaldı.

Colorado Bölge Mahkemesi’ne 5 Aralık 2025’te sunulan dava, Amerikalı mirasçı Tanya Dick-Stock ve eşi Darrin Stock tarafından açıldı. Çift, emlak devi babaları John Dick Sr.’ın, yaklaşık 350 milyon dolarlık Colorado tröstündeki varlıkları usulsüz yollarla offshore yapıya aktardığını ve bu süreçte bankaların hukuka aykırı davrandığını öne sürdü.

SAHTE BELGE İDDİASI

İddialara göre, Barclays ve Zedra tröst yöneticisi olarak görev yaparken, HSBC’nin “dürüst olmayan yardım” sağladığı özellikle Barclays’in 1995’te görevden ayrılırken, tröstün halef yöneticisi olarak mutlaka ABD denetimindeki bir kurum şartı varken Jersey merkezli La Hougue’u ataması, “yetkinin kötüye kullanımı” ve baştan geçersiz sayılıyor. Bu nedenle bankaların sorumluluğunun devam ettiği savunuluyor.

Dava dilekçesinde, La Hougue’un onlarca yıl boyunca sahte krediler, geriye dönük belgeler, karışık hesaplar ve güven ihlalleriyle dolandırıcılık yaptığı, bunun tröst yararlanıcısı dışında kişilere fayda sağladığı yer aldı. Eski La Hougue yöneticilerinin bazı durumlarda sahte belge izleri oluşturduklarını kabul ettiği de dosyada yer alıyor.

BAŞKA SORUŞTURMADA DA ADI GEÇİYOR

Ayrıca Dick Sr.’ın Jersey’deki La Hougue üzerinden uluslararası isimlerin varlıklarını gizlemesine aracılık ettiği ileri sürülen iddialar arasında. Bu isimler arasında Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı Ghislaine Maxwell’in kardeşleri de bulunuyor. Öte yandan La Hougue, ABD Senatosu Maliye Komitesi’nin Epstein’ın finansal ağını incelediği soruşturmada adı geçiyor.

VERGİ KAÇIRMA YÖNTEMLERİNİ ÖĞRETMİŞ

Çift, babalarının Jersey’deki 400 yıllık malikanesinde kilitli bir alanda saklanan 300’den fazla kutu belgeye ulaştıklarını belirterek, bunlar arasında sahte sözleşmeler, para transfer kayıtları ve banka yazışmalarının bulunduğunu, La Hougue’un müşterilere vergi kaçırma gibi yöntemler sunduğunu öne sürüyor.

Davada eski ABD başkan adaylarından John Edwards’ın imzasını taşırken toplam talep edilen tazminat ise 12 milyar dolar olarak kaydedildi.