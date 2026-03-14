EPSTEİN İLE BAĞIŞ İLİŞKİSİ GÜNDEMDE

ABD’de New York Sanat Akademisi, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’dan aldığı bağışlarla ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Akademi yönetimi, Epstein tarafından yapılan bağışların insan kaçakçılığı mağduru çocuklara destek sağlayan bir kuruluşa aktarılacağını açıkladı.

Karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerin ardından geldi. Belgelerde, akademi ile Epstein arasındaki ilişkinin daha önce bilinenden daha kapsamlı olduğu ifade edildi.

AKADEMİDEN “YÖNETİM HATASI” KABULÜ

The New York Times’ın haberine göre akademi yönetimi, öğrenciler ve mezunlara gönderdiği bir e-postada kurumun Epstein ile ilişkisi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, Epstein’in suçları ortaya çıktıktan sonra akademinin ondan bağış kabul etmemesi gerektiği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

“Bu süreçte ciddi muhakeme ve yönetim hataları yapıldığı kabul edilmektedir.”

Akademi, Epstein tarafından yapılan 65 bin 900 dolarlık bağışın tamamının insan kaçakçılığı mağduru kız çocuklarına destek veren bir kuruluşa aktarılacağını bildirdi.

KURUCULAR ARASINDA ANDY WARHOL DA VAR

Sanat dünyasının önemli kurumlarından biri olarak bilinen New York Sanat Akademisi, kurucuları arasında ünlü sanatçı Andy Warhol’un da bulunduğu bir eğitim kurumu olarak tanınıyor. Yeni belgeler, Epstein’in akademi ile temasının uzun yıllara dayandığını ortaya koydu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Finansçı Jeffrey Epstein, 18 yaşın altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019’da Metropolitan Correctional Center’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti. Bu isimler arasında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi isimler bulunuyordu.

FBI: “İNTİHAR ETTİ”

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Federal Bureau of Investigation (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı, Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı. Yetkililer ayrıca kamuoyunda sıkça dile getirilen “müşteri listesi” iddialarını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunamadığını bildirdi.