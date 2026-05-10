Denizli'de 25 yaşındaki genç havuzda epilepsi krizi geçirince boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, epilepsi rahatsızlığı bulunan 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, havuzda yüzdüğü esnada kriz geçirdi.

Kriz nedeniyle suyun dibine doğru giden Mirza Tomaşoğlu cankurtaranın dikkatini de çekmedi. Yaklaşık 2 dakika su altında kalan Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun boğulduğu anlaşılması üzerine sudan çıkarılarak ilk müdahalede bulunuldu.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Mirza Tomaşoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığın’da toprağa verilecek.

Öte yandan, Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun Ak Parti Merkezefendi İlçesinin önceki yönetiminde Teşkilat Başkanlığı yapan iş insanı Hasan Tomaşoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.