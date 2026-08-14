Kaynak: İHA

Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda ikamet eden epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48) sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir süre sonra Derin'e ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı. Yakınları, üzerinde en son siyah tişört ve gri eşofman olduğunu belirterek Derin'i görenlerin ekiplere bildirmelerini istenirken, 36 saatlik arama sonrası Derin, Umurbey bölgesinde zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

Derin sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.