EPİC GAMES STORE’DA BU HAFTA ÜCRETSİZ OYUN

PC oyuncularının sabırsızlıkla beklediği hafta içi ücretsiz oyun kampanyası devam ediyor. Epic Games Store, her hafta farklı bir oyunu ücretsiz sunarak kullanıcıların PC kütüphanesine eklemesine imkan tanıyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, Chivalry 2 oldu. Kullanıcılar bu oyunu sınırlı süre için ücretsiz olarak satın alabilecekler.

CHIVALRY 2 NEDİR?

Chivalry 2, büyük ölçekli çevrimiçi savaşlara odaklanan bir ilk kişisel bakış açılı aksiyon/strateji oyunu. Orta Çağ temasını merkezine alan oyun, oyunculara kılıç, mızrak, yay gibi klasik silahlarla farklı haritalarda çok oyunculu savaşlar yaşatıyor. Epic Games’in kampanyası sayesinde bu hafta boyunca ücretsiz olarak sunulan oyun, özellikle arkadaşlarıyla birlikte takım savaşları deneyimi arayan oyuncular için öne çıkıyor.

Oyun; Büyük ölçekli PvP savaşları, kuşatma görevleri, takım stratejisi ve beceri gerektiren dövüş mekanikleri gibi özelliklerle oyunculara zengin bir çevrimiçi deneyim sunuyor.

ÜCRETSİZ KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Epic Games Store’daki ücretsiz promosyonlar genellikle 1 haftalık süreyle geçerli oluyor. Bu nedenle Chivalry 2’yi bu hafta sonuna kadar ücretsiz olarak kütüphanelere eklenmesi önemli. Kampanya sona erdiğinde oyun tekrar ücretli hale geliyor.

HAFTAYA NE VAR?

Epic Games’in bir sonraki ücretsiz oyun kampanyasında F1 Manager 2023 gibi büyük ilgi gören bir oyunun yer alabileceği belirtiliyor. F1 Manager 2023, klasik Formula 1 yarış deneyimini strateji ve menajerlik unsurlarıyla birleştiren bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, oyuncular yalnızca donanım gücü değil, aynı zamanda stratejik kararlar alarak bir Formula 1 takımını yönetecek. Araç geliştirmeleri, yarış stratejisi, takım üyeleri ve bütçe yönetimi gibi pek çok unsurla baş başa kalacak.

EPIC GAMES STORE KAMPANYALARININ POPÜLERLİĞİ

Epic Games Store’un haftalık ücretsiz oyun kampanyaları, oyuncular arasında büyük popülerlik kazanmış durumda. Özellikle büyük bütçeli ve çok oyunculu oyunların ücretsiz olması, hem yeni oyuncuları cezbediyor hem de mevcut oyuncu kitlesini aktif tutuyor. Bu kampanyalar sayesinde milyonlarca oyuncu sadece birkaç tıklamayla pahalı oyunları kütüphanelerine ekleme fırsatı buluyor.

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Chivalry 2, tam kapsamlı çevrimiçi savaş deneyimini ücretsiz denemek isteyen PC oyuncuları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Haftaya ise potansiyel olarak F1 Manager 2023 gibi ilgi çekici bir oyunun ücretsiz kampanyasında olması bekleniyor.