Dünya genelinde popüler olan oyun platformu Epic Games, merakla beklenen "Kış İndirimi" kampanyasının startını verdi. Özellikle artan oyun maliyetleri nedeniyle indirim dönemlerini dört gözle bekleyen oyunseverler için platform, yüzlerce farklı yapımda %90’a varan dev indirim fırsatları sunuyor.

Kampanya kapsamında sadece eski klasikler değil, yakın zamanda piyasaya sürülmüş pek çok güncel oyun da cazip fiyatlarla listelendi.

Oyuncuların bütçesini rahatlatacak bu dev kampanya, 23 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.00’a kadar devam edecek.

KAMPANYADA ÖNE ÇIKAN YENİ OYUNLAR VE FİYATLARI

Epic Games’in Kış İndirimi listesinde dikkat çeken bazı yapımlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

EA Sports FC 26: 2.599,99 TL yerine 1.039,99 TL (%60 İndirim)

Battlefield 6: 2.599 TL yerine 1.689,99 TL (%35 İndirim)

Football Manager 26: 1.999 TL yerine 1.339,33 TL (%33 İndirim)

Borderlands 4: 2.900 TL yerine 2.030 TL (%30 İndirim)

Silent Hill f: 2.799 TL yerine 1.679,40 TL (%40 İndirim)

Total War: Three Kingdoms: 2.499 TL yerine 624,75 TL (%75 İndirim)

Dying Light: The Beast: 1.738 TL yerine 1.303,50 TL (%25 İndirim)

EA Sports Madden NFL 26: 2.599,99 TL yerine 779,99 TL (%70 İndirim)

Yüzlerce farklı oyunun dahil edildiği bu indirim dalgası, şubat ayının sonuna kadar oyun tutkunlarına kütüphanelerini genişletme fırsatı sunmaya devam edecek.