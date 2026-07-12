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Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, oyuncuları sevindiren haftalık ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Platform, 9 Temmuz itibarıyla başlattığı yeni kampanya kapsamında, uzay temalı fabrika kurma oyunu Nova Lands ile işletme simülasyonu Tattoo Tycoon'u kütüphanelere kalıcı olarak ekleme fırsatı sunuyor.

Oyun tutkunları, normal şartlarda belirli bir ücret ödeyerek sahip olabilecekleri bu iki dikkat çekici bağımsız yapımı, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00’e kadar mağaza üzerinden tamamen bedelsiz olarak dijital kütüphanelerine dahil edebilecek.

NOVA LANDS İLE BİLİNMEYEN BİR GEZEGENİ OTOMATİZE EDİN

Kampanyanın öne çıkan ilk yapımı olan Nova Lands; oyuncuları ada yönetimi, endüstriyel keşif ve fabrika inşası süreçlerinin tam merkezine bırakıyor. Keşfedilmemiş, gizemlerle dolu bir yıldızda hayatta kalma mücadelesi veren oyuncular, yardımcı robot orduları kurarak üretim tesislerini otomatize etmeye çalışıyor. Görevleri tamamlamak için çevredeki yaratıklarla barışçıl yollarla anlaşma veya doğrudan çatışmaya girme serbestliği sunan yapım, strateji meraklılarına hitap ediyor.

TATTOO TYCOON İLE DÖVME İMPARATORLUĞUNUZU KURUN

Haftanın bir diğer ücretsiz alternatifi olan Tattoo Tycoon ise simülasyon ve mikro yönetim türünden hoşlanan oyuncuları hedefliyor. Oyunda kendi dövme salonunu işleten bir girişimci rolünü üstlenen kullanıcılar, küçük bir stüdyoyu şehrin en popüler dövme zincirine dönüştürmek için ter döküyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak özgün tasarımlar üretilen oyunda, dekorasyondan bütçe yönetimine kadar tüm detaylar kontrol edilebiliyor.

GELECEK HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI DA BELLİ OLDU

Steam gibi rakipleri karşısında ücretsiz dağıtım politikasını kalıcı bir büyüme aracı olarak kullanan Epic Games Store, 16 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak bir sonraki haftanın oyunlarını da listeledi.

Yapılan resmi duyuruya göre önümüzdeki hafta şu oyunlar ücretsiz olacak:

-Echo Generation: Midnight Edition

-Luto

Kullanıcıların bu haftaki iki yapımı kaçırmamak adına 16 Temmuz tarihine kadar Epic Games Store hesaplarına giriş yapıp "Satın Al" butonunu kullanarak oyunları ömür boyu saklamak üzere hesaplarına tanımlamaları gerekiyor.