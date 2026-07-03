Oyun severler, bilimkurgu/korku edebiyatının kült uyarlaması I Have No Mouth, and I Must Scream ile dinamik dövüş mekanikleriyle öne çıkan River City Girls 2 oyunlarını kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Dijital oyun mağazacılığı sektöründe Steam başta olmak üzere diğer rakipleriyle olan rekabet gücünü korumayı ve kullanıcı sadakatini artırmayı hedefleyen Epic Games Store, Temmuz ayının ilk ücretsiz oyun seçkisini başlattı. Oyuncular, 2 Temmuz itibarıyla erişime açılan bu iki yapımı, 9 Temmuz 2026 tarihine kadar hiçbir ücret ödemeden kalıcı olarak hesaplarına tanımlayabilecekler.

KÜLT BİR PSİKOLOJİK KORKU KLASİĞİ

Listenin ilk dikkat çeken yapımı, oyun dünyasının ve bilimkurgu edebiyatının başyapıtlarından biri kabul edilen I Have No Mouth, and I Must Scream. Ünlü yazar Harlan Ellison’ın aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan bu psikolojik macera oyunu, insanlığı yok eden "AM" adlı sadist bir yapay zekanın elinde esir kalan son beş insanın hikayesini konu alıyor. Her bir karakterin karanlık geçmişiyle, korkularıyla ve zayıflıklarıyla yüzleşmesini gerektiren yapım, derin anlatımı ve gerilimli atmosferiyle türe ilgi duyanlar için benzersiz bir deneyim vadediyor.

REKABET VE EĞLENCE BİR ARADA: RIVER CITY GIRLS 2

Haftanın ikinci ücretsiz alternatifi ise aksiyon ve beat-'em-up (ilerlemeli dövüş) türünün başarılı temsilcilerinden River City Girls 2. Serinin sevilen karakterleri Misako, Kyoko, Kunio ve Riki'nin yanına eklenen yeni oynanabilir figürlerle genişletilmiş bir dünyada geçen yapım, dinamik komboları ve eğlenceli hikayesiyle öne çıkıyor. Oyun, hem yerel (bölünmüş ekran) hem de çevrimiçi eşli oyun (co-op) modları sayesinde arkadaş gruplarıyla birlikte oynamak için ideal bir eğlence sunuyor.

GELECEK HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI DA BELLİ OLDU

Kullanıcıların platforma olan ilgisini sürekli canlı tutmayı başaran Epic Games Store, 9 Temmuz saat 18.00'den itibaren geçerli olacak bir sonraki haftanın ücretsiz oyunlarını da şimdiden ilan etti. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki hafta; fabrika kurma, yönetim ve keşif dinamiklerini birleştiren Nova Lands ile kendi dövme stüdyonuzu yönettiğiniz simülasyon oyunu Tattoo Tycoon oyuncularla tamamen ücretsiz olarak buluşacak.