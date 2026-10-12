Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 0,33 azalarak 1 milyar 921 milyon 209 bin 288 lira seviyesine geriledi.

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Gün öncesi piyasada ve spot piyasada fiyat hareketliliği devam ederken günün en yüksek ve en düşük elektrik fiyatlarının gerçekleştiği saat aralıkları netleşti.

EPİAŞ rakamları duyurdu: Elektrikte saat saat fiyat listesi - Resim : 2

ELEKTRİKTE GÜNÜN EN PAHALI VE EN UCUZ SAATLERİ

Gün öncesi piyasa verilerine göre, yarın bir megavatsaat elektrik için geçerli olacak en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:

En yüksek fiyat (saat 17.00) : 4.500,00 TL
En düşük fiyat (saat 12.00) : 2.300,00 TL
Aritmetik ortalama fiyat : 3.380,02 TL
Ağırlıklı ortalama fiyat : 3.426,35 TL

Spot piyasada bugün için uygulanan bir megavatsaat elektrik fiyatı da yarınki seviyelerle paralellik göstererek en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.