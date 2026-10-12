Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 0,33 azalarak 1 milyar 921 milyon 209 bin 288 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada ve spot piyasada fiyat hareketliliği devam ederken günün en yüksek ve en düşük elektrik fiyatlarının gerçekleştiği saat aralıkları netleşti.

ELEKTRİKTE GÜNÜN EN PAHALI VE EN UCUZ SAATLERİ

Gün öncesi piyasa verilerine göre, yarın bir megavatsaat elektrik için geçerli olacak en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:

En yüksek fiyat (saat 17.00) : 4.500,00 TL

En düşük fiyat (saat 12.00) : 2.300,00 TL

Aritmetik ortalama fiyat : 3.380,02 TL

Ağırlıklı ortalama fiyat : 3.426,35 TL

Spot piyasada bugün için uygulanan bir megavatsaat elektrik fiyatı da yarınki seviyelerle paralellik göstererek en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.