Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, EPDK elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi.

Buna göre, yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Söz konusu yatırımlarla tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran artırılırken zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacak.

Yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındı.

PLANLI BAKIMIN BÜTÇESİ 2 KATINA ÇIKARILDI

Yeni uygulama döneminin en dikkati çeken konularından biri de planlı bakım oldu.

Söz konusu dönemde planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldı. Orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirilirken, orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi.

Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacak.

Ayrıca, yeni tarife döneminde kayıp kaçak ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek. Bu alanda kendileri için belirlenen hedefleri tutturan dağıtım şirketlerinin gider harici sağladıkları finansal fayda ise şirketin değil tüketicilerin lehine olacak şekilde tarifeye yansıtılacak.