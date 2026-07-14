Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre EPDK tarafından 37 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.
ELEKTRİK PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
EPDK’nın kararına göre elektrik sektöründe:
18 şirkete üretim lisansı
2 şirkete tedarik lisansı
1 organize sanayi bölgesine (OSB) dağıtım lisansı
1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi
Ayrıca, daha önce faaliyet gösteren 9 şirketin üretim lisansı yeniden yürürlüğe girerken,
2 ŞİRKETİN ÜRETİM LİSANSI
1 şirketin tedarik lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 15 yıllık lisans kararı
Petrol sektöründe ise önemli bir adım atıldı. 3 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi. Bu kararın, sektörde uzun vadeli faaliyet planlamaları açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.
LPG TARAFINDA LİSANS DEĞİŞİKLİKLERİ
LPG piyasasında:
3 şirkete depolama lisansı verildi
4 dağıtıcı lisansı sona erdirildi
1 şirketin LPG depolama lisans süresi uzatıldı
EPDK’nın aldığı bu kararların, enerji ve petrol piyasalarında rekabeti ve yatırımları doğrudan etkilemesi beklenirken, sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.