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Kaynak: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre EPDK tarafından 37 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

ELEKTRİK PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

EPDK’nın kararına göre elektrik sektöründe:

18 şirkete üretim lisansı

2 şirkete tedarik lisansı

1 organize sanayi bölgesine (OSB) dağıtım lisansı

1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi

Ayrıca, daha önce faaliyet gösteren 9 şirketin üretim lisansı yeniden yürürlüğe girerken,

2 ŞİRKETİN ÜRETİM LİSANSI

1 şirketin tedarik lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 15 yıllık lisans kararı

Petrol sektöründe ise önemli bir adım atıldı. 3 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi. Bu kararın, sektörde uzun vadeli faaliyet planlamaları açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.

LPG TARAFINDA LİSANS DEĞİŞİKLİKLERİ

LPG piyasasında:

3 şirkete depolama lisansı verildi

4 dağıtıcı lisansı sona erdirildi

1 şirketin LPG depolama lisans süresi uzatıldı



EPDK’nın aldığı bu kararların, enerji ve petrol piyasalarında rekabeti ve yatırımları doğrudan etkilemesi beklenirken, sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.