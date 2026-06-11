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Kaynak: AA

EPDK tarafından yapılan duyuruda, Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Acil Durum Eylem Planı” kapsamında alınan kararlar çerçevesinde hareket edildiği belirtildi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin küresel petrol arzı üzerindeki etkilerine dikkat çekilen açıklamada, arz güvenliğinin korunması ve ekonomik risklerin azaltılması amacıyla mevcut takvimin revize edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, yükümlüler tarafından piyasaya verilen stratejik petrol stoklarının yerine konulması için belirlenen süre 31 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Daha önce belirlenen takvim ise 1 Ocak 2027 olarak güncellendi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu stokların kullanımına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre, 13-31 Mart döneminde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46’sı, 1 Nisan-10 Haziran döneminde ise yüzde 42’si piyasa faaliyetleri kapsamında kullanıldı.

EPDK, 28 Şubat 2026’da başlayan çatışmaların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksaklıkların küresel petrol piyasası üzerindeki etkilerinin öngörülememesi nedeniyle bu kararın alındığını vurguladı.

Alınan kararın, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaların etkisini sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.