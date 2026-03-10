Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de yeni bir ilan yayımladı.
İlana göre; elektrik piyasasında 15 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildiği belirtildi.
Aynı piyasada 4 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin üretim lisansı iptal edildiği açıklandı.
Petrol piyasasında 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete depolama lisansı da verildi.
LPG piyasasında ise 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresini uzatma kararı aldı.