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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasasını yakından ilgilendiren 2027 yılı iletim ek ücreti oranını karara bağladı. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

TARİFENİN BİNDE YEDİSİ OLARAK UYGULANACAK

Yayımlanan karara göre, 2027 yılı boyunca uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde yedisi (0,7 oranı) olarak hesaplanacak.

ÖDEMELER AYLIK OLARAK YAPILACAK

Belirlenen iletim ek ücretleri TEİAŞ tarafından her ay düzenli olarak hesaplanacak. Şirket, hesaplanan tutarları takip eden ayın 25'inci gününe kadar EPDK'nin ilgili hesabına yatırmakla yükümlü olacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.