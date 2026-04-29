EPDK’nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile lisans süreçlerinden yaptırım uygulamalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapıldı.

LİSANS VE ÖN LİSANS SAHİPLERİNE YENİ YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemeye göre, “eskisinin devamı mahiyetinde” verilen lisanslara ek yaptırım şartı getirildi. Bu kapsamda, belirlenen yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili tüzel kişilere yaptırım uygulanacak.

Ayrıca, ön lisans sahipleri de ilk kez yaptırım kapsamına dahil edildi. Böylece yalnızca lisans sahibi şirketler değil, ön lisans aşamasındaki şirketler de mevzuata aykırı davranışları nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

ŞİRKET UNVANI VE MARKA KULLANIMINA SINIRLAMA

Düzenlemeyle birlikte elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin marka ve unvan kullanımına yönelik yeni kurallar getirildi.

Görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahibi firmaların, dağıtım şirketlerinin bölge adlarını unvanlarında kullanması ve aynı marka ile logoyu paylaşması yasaklandı. Aynı kısıtlamalar, toplayıcı lisansı sahibi şirketler için de geçerli olacak.

BAZI CEZAİ VE MALİ YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Yeni yönetmelikle lisans süreçlerine ilişkin bazı cezai ve mali yaptırımlar yürürlükten kaldırıldı.

Bu kapsamda:

Ortaklık yapısı değişiklikleri,

Lisans tadil başvuruları,

Bildirim yükümlülüklerine yönelik katlı bedel uygulamaları kaldırıldı.

Ayrıca izinsiz pay değişiklikleri veya süresi içinde yapılmayan başvurular için uygulanan üç kat ve artan tadil bedeli uygulamasına da son verildi.

BİRLEŞME, ÇED VE DEVİR İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

Düzenleme ile birleşme ve bölünme işlemlerinde yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi halinde uygulanan üç kat lisans alma bedeli kaldırıldı.

Aynı şekilde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde süre aşımına bağlı katlı bedel yaptırımları ile devir, satış ve kiralama işlemlerinde uygulanan üç kat lisans bedeli uygulaması da yürürlükten kaldırıldı.

ŞİRKETLER İÇİN UYUM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Geçici maddeler kapsamında, tedarik ve toplayıcı lisansı sahibi şirketlere getirilen unvan ve marka ayrıştırma yükümlülükleri için bir uyum süreci tanımlandı.

Bu çerçevede, mevcut durumda mevzuata aykırı durumda bulunan şirketlerin en geç 31 Aralık’a kadar gerekli düzenlemeleri yapması gerekecek.

YAPTIRIM SÜRECİ YENİDEN TANIMLANDI

Artırımlı lisans ve tadil bedellerinin kaldırılmasının ardından, geçmiş yükümlülüklerini yerine getirmemiş ancak bu kapsamda işlem yapılmamış şirketler için yaptırım süreci yeniden düzenlendi.

Yeni çerçeveyle birlikte, elektrik piyasasında daha şeffaf ve dengeli bir denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.