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Kaynak: AA

EPDK’nin lisans işlemlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasına yönelik düzenlemeler kapsamında 23 şirkete üretim lisansı, bir şirkete tedarik lisansı, bir şirkete dağıtım lisansı ve bir şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada faaliyet gösteren 4 şirketin üretim lisansı ile 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise bir şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı sektörde bir şirketin depolama lisansı, bir şirketin iletim lisansı ve bir şirketin madeni yağ lisansı uzatıldı.