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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Partili Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Mesudiye’deki Hayvan Oteli projesi hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Hilmi Güler’e ait sembolik ineğin bile satıldığını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Altınordu Tahıl Pazarı’nda düzenlediği basın toplantısında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve belediye yönetimine yönelik çok ağır eleştirilerde bulundu.

Partililerin ve vatandaşların katıldığı toplantıda Yılmaz, Mesudiye’deki Hayvan Oteli projesinden belediye şirketlerine, milyarlarca liralık borç iddialarından fon soruşturmasına kadar birçok konuyu gündeme taşıdı.

“ÖNCE 60’INI YEMİŞLER, SONRA HEPSİNİ SATMIŞLAR!”

Yılmaz’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mesudiye’de hayata geçirilen Hayvan Oteli projesine ilişkin iddiaları oldu.

Projenin açılışının büyük beklentilerle yapıldığını hatırlatan Yılmaz, tesisteki 200 hayvanın akıbetini sorguladı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Ne olmuş biliyor musunuz? O iki yüz hayvanın altmış tanesini yemişler önce, satmışlar. Hilmi Bey’in de orada bir tane sembolik ineği var. Hilmi Bey’in ineğini de satmışlar. Sonra ne olmuş? Hepsini satmışlar ve kapanmış.”

Bu bilgilerin Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından daha önce açıklandığını savunan Yılmaz, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Hilmi Bey’in ineğini de çalmışlar, muhtemelen yediler. Haberleri yok. Al iki yüz tane inek de ortalıkta yok.”

Yılmaz’ın hayvanların satıldığı, kesildiği ve tesisin kapandığı yönündeki iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil.

“FON SORUŞTURMASINDA İLK TUTUKLANANLARDAN BİRİ HİLMİ GÜLER’İN DANIŞMANI”

Enver Yılmaz, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasıyla ilgili de dikkat çekici bir isim verdi.

Yılmaz, Abdülkadir Özkan isimli kişinin soruşturma kapsamında ilk tutuklananlar arasında bulunduğunu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in danışmanı olduğunu ileri sürdü.

“Fon yolsuzluğu sebebiyle ilk tutuklananlardan bir tanesi, o beş yüz elli milyar soygunun içindeki ilk tutuklananlardan bir tanesinin ismi Abdülkadir Özkan, Hilmi Bey’in danışmanı biliyor musunuz?” diyen Yılmaz, “Nereden buluyorlar bunlar birbirlerini?” sözleriyle belediye yönetimini hedef aldı.

Yılmaz’ın söz konusu kişinin görev ilişkisi ve soruşturmadaki konumuna ilişkin iddiaları ayrıca doğrulama gerektiriyor.

“7 KİŞİ ÖLMÜŞ, BİZİMKİLER OYUN OYNUYOR!”

İstanbul’da yedi kişinin hayatını kaybettiğini söylediği sel felaketi sırasında düzenlenen Ordu Günleri etkinliğini de eleştiren Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ın eğlence görüntülerine tepki gösterdi.

Yılmaz, “Memleket olmuş yangın yeri, bizimkiler saçını tarıyor ya. Böyle bir memleket, böyle bir idareci, böyle bir yönetim tarzı olabilir mi?” dedi.

Yöneticilerin felaket karşısında daha duyarlı davranması gerektiğini belirten Yılmaz, “Ya yedi tane vatandaşımız ölmüş. Biraz insaf, biraz duyarlılık, biraz metanet, lütfen.” ifadelerini kullandı.

“10 BELEDİYE ŞİRKETİNİN 9’U ZARAR EDİYOR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısına da değinen Yılmaz, kendi başkanlığı döneminde bir belediye şirketi bulunduğunu, mevcut yönetimde ise şirket sayısının 10’a yükseldiğini öne sürdü.

Yılmaz, bu şirketlerin dokuzunun zarar ettiğini iddia ederek belediye iştiraklerindeki yönetim kurulu görevlendirmelerini eleştirdi.

Özellikle sivil toplum kuruluşu başkanlarının belediye şirketlerinde yöneticilik yapmasının doğru olmadığını savunan Yılmaz, ziraat odası başkanlığı ile belediye şirketi yöneticiliğinin aynı anda yürütülmesine karşı çıktı.

“GEÇEN AY 2,4 MİLYAR LİRA KREDİ ÇEKTİLER!”

Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma politikasını da eleştiren Yılmaz, belediyenin yalnızca geçen ay 2,4 milyar lira kredi kullandığını ileri sürdü.

Yılmaz, “Her ay kredi çekiyorlar. Kim ödeyecek bunun parasını?” diye sorarak belediyenin mali yapısının sürdürülemez hale geldiğini savundu.

Belediyeye ait taşınmazların satıldığını da iddia eden Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alan için de alıcı arandığını öne sürdü.

OSKİ, İMAR VE ESKİ OTOGAR TARTIŞMASI

Yılmaz, OSKİ’nin Fatsa’ya taşınması kararını da eleştirerek belediyenin kendisine ait binayı boşaltıp kira ödemesinin yanlış olduğunu savundu.

OSKİ’nin yeniden Altınordu’ya taşınması yönündeki açıklamalara değinen Yılmaz, eski otogar alanında yapılması planlanan düzenlemeleri de gündeme getirdi.

Alanın yeşil alan, park ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi beklentisinin karşılanmadığını belirten Yılmaz, kentteki imar sorunlarının yıllardır çözülemediğini ileri sürdü.

FINDIKTA SERT ÇIKIŞ: “255 LİRAYI DERHAL 300 LİRAYA ÇIKARIN”

Basın toplantısında Ordu ekonomisinin temel ürünü fındığa geniş yer ayıran Yılmaz, serbest piyasada fiyatların 165-175 liraya kadar gerilemesini eleştirdi.

TMO’nun alım koşullarının üreticiyi zorladığını savunan Yılmaz, kahverengi kokarcanın ürün kalitesi ve randıman üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Yılmaz, TMO’ya seslenerek 255 liralık alım fiyatının 300 liraya yükseltilmesini, nem, randıman ve kokarca kaynaklı kesintilerde üretici lehine düzenleme yapılmasını istedi.

Türkiye’nin dünya fındık piyasasındaki payının gerilediğini savunan Yılmaz, millî bir fındık politikası oluşturulması çağrısında bulundu.

ŞEHİR HASTANESİ’NE ÖVGÜ, ULAŞIMA SIFIR NOT

Eleştirilerinin yanında Ordu Şehir Hastanesi yatırımını olumlu değerlendiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı’na ve Ordu Milletvekili Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Hastanenin fiziki yapısını başarılı bulduğunu ancak ulaşım altyapısının yetersiz olduğunu belirten Yılmaz, “Devletin yaptığı bölüm yüz üzerinden yüz. Ama hastaneye gidinceye kadar yerel yönetimlerin yaptığı yüz üzerinden sıfır.” dedi.

Şehir Hastanesi’ne ulaşımda özellikle sabah saatlerinde ciddi trafik yoğunluğu yaşandığını savunan Yılmaz, alternatif yolların geliştirilmesini istedi. Hastanenin Başhekimi Ali Yılmaz’a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“FATSA ÇEVRE YOLU NE ZAMAN BİTECEK?”

Fatsa Çevre Yolu, Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabı ve Ünye-Akkuş yolundaki heyelan sorununa da değinen Yılmaz, ulaşım yatırımlarındaki gecikmeleri eleştirdi.

Fatsa Çevre Yolu’nun 2028 seçimleri öncesinde yatırım programına alınmasının yeterli olmayacağını savunan Yılmaz, projenin tamamlanması için daha kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, konuşmasının sonunda Ordu’nun ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Hayvan Oteli, belediye şirketleri, borçlanma ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar Enver Yılmaz’ın iddialarıdır; bu iddialara ilişkin bağımsız doğrulama ve ilgili tarafların yanıtları haberde yer almamaktadır.