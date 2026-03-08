Gazeteci ve yazar Enver Aysever’in 11 Aralık 2025’te YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yargı süreci devam ediyor.

Silivri Cezaevi’nde yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Aysever hakkında hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının 12 Mart Perşembe günü saat 13.30’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görüleceği bildirildi.

Aysever'in kardeşi Youtube kanalında sevenlerine çağrıda bulundu. Aysever, "Herkese merhaba. Abim Enver Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde kendi YouTube kanalında söylenmiş olduğu sözler nedeniyle tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 3 aydır tutuklu, bu süre içerisinde iddianamenin hazırlanması hakkında 3 yıla kadar hapis istemi var. Duruşma tarihi belli oldu. Kendisinin isteğiyle ve selamıyla tüm radikal tahammülsüzleri, Enver Aysever'i sevenlerine ve adalet arayışında olanlara duruşma tarihini söylemek, bizimle birlikte olmaya davet etmek istiyorum. 12 Mart Perşembe günü saat 13:30'da Küçükçekmece Adliyesi'nde yapılacak. Bizimle birlikte olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden bize destek olacak herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.