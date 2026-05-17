Gazeteci Enver Aysever'in yeni kitabı yayımlandı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Kurtarılmış Duygular" okuyucuların büyük ilgisiyle karşılandı.

'SUSMAK İMKANSIZ'

Kitabın tanıtım videosunda Aysever'in sesi ile şu ifadeler yer aldı:

"Vasatın yüceltildiği, cehaletin meziyet sayıldığı, bayağılığın ödüllendirildiği bir çağda düşünmenin bedeli her geçen gün artıyor. Gerçeğe tutunmaya çalışan küçük bir azınlık, uyanıklığın marifet, suskunluğun erdem sanıldığı bu toplumda ağır bir yük taşıyor.

Yine de o yükün altında ezilmemek için yazıyoruz, konuşuyoruz, direniyoruz. Çünkü hakikatin sesi bir kez içinden geçti mi insanın, artık susmak imkansızdır."

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan ve kariyerine tiyatro yönetmenliği ile yazarlıkla başlayan gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Enver Aysever, çeşitli kanallarda imza attığı programlarla Türkiye'nin medya hafızasında önemli bir yer edindi. Özellikle bir döneme damgasını vuran "Aykırı Sorular" programındaki keskin ve net soru tarzıyla hafızalara kazınan deneyimli gazeteci, yazılı basında da gazetelerdeki köşe yazılarıyla okurlarıyla buluşmuştu.

Aysever'in son olarak bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan üç yıla kadar hapsi istenmiş 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul'un Silvri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi'nde bulunan Aysever hakkında tahliye kararı verilmişti.