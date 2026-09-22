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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, Enver Altaylı’nın savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları gündeme geldi.

Altaylı, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklandı.

GÜLEN’E GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN MEKTUP SORULDU

Nefes’in haberine göre Altaylı’ya savcılıktaki ifadesi sırasında Fethullah Gülen’e gönderdiği öne sürülen mektuplar da soruldu.

Haberde, “Muhterem Efendim…” diye başlayan bir mektupta Kozinoğlu hakkında “Bu adam hizmet elemanlarını hedef gösteriyor. Bu kişinin etkisizleştirilmesi gerekir” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Altaylı ise söz konusu mektubun kendisine ait olduğunu reddederek şu yanıtı verdi:

“Ben böyle bir mektup yazmadım. Varsayalım ki yazdım…”

Altaylı’nın geçmişte Gülen’e gönderdiği belirtilen ve Kozinoğlu’ndan söz edilen bir mektup daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

“KAŞİF KOZİNOĞLU’NU TANIMIYORUM”

Savcılık tarafından kendisine yöneltilen “Kaşif Kozinoğlu’nu tanıyor musunuz?” sorusuna Altaylı:

“Kaşif Kozinoğlu’nu tanımıyorum”yanıtını verdi.

Altaylı ayrıca 20 sayfalık yazılı beyanını soruşturma dosyasına sundu. Nefes’in aktardığına göre Altaylı bu beyanında da mektupları kendisinin yazmadığını ve Kozinoğlu’nun ölümüyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

DİJİTAL MATERYALLERE İTİRAZ ETTİ

Altaylı savunmasında, soruşturmalarda kullanılan dijital materyallerin elde edilme ve incelenme süreçlerine de itiraz etti. Cihazlarına el konulduğu gün adli kopyalarının alınmadığını ve ilk kopyalama işlemine kadar haftalar geçtiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınmasından 35 gün sonra telefonunun hafızasına giren bir mesajın daha sonra aleyhine kullanıldığını da iddia eden Altaylı, el koyma işleminin ardından internet erişimleri ve veri değişiklikleri bulunduğunu savundu.

“İNFAZ EMRİ” YORUMUNA KARŞI ÇIKTI

Altaylı, kendisine ait olduğunu reddettiği metindeki “etkisiz hale getirme” ifadesinin nasıl yorumlandığına da itiraz etti.

Nefes’in haberine göre Altaylı, söz konusu ifadenin Kozinoğlu’nun öldürülmesine yönelik bir talimat anlamına gelmediğini; kurum içindeki yetkisinin sona erdirilmesini amaçlayan “idari bir girişimi” tarif ettiğini savundu ve bunun “infaz emri” olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.

TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Altaylı hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor.