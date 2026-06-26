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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü hafta maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada Almanya, 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken, Ekvador 9. dakikada Angulo ile eşitliği sağladı. Mücadelenin 77. dakikasında Plata'nın kaydettiği gol, Ekvador'a galibiyeti getirdi.

SON 32 BİLETİNİ KAPTILAR

Almanya karşısında aldığı kritik galibiyetle grubunu başarıyla tamamlayan Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi başardı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarlarını unutmadı.

Deneyimli golcü, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider."

Valencia'nın açıklamaları, Fenerbahçeli taraftarlar arasında kısa sürede büyük ilgi gördü.