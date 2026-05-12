

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

6 Şubat depremlerinin merkez üssünde, yıkıntılar arasından yükselen bir başarı hikâyesi tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Yaşadıkları büyük felakete rağmen pes etmeyen Hataylı öğrenciler, eğitim ve spordaki başarılarıyla şehre adeta can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl LGS Türkiye birincisi çıkaran okul, bu yıl da satrançtan karateye, voleyboldan bilek güreşine kadar pek çok branşta Türkiye dereceleri elde ederek imkansızı başardı.

ZEKÂ VE STRATEJİNİN ZİRVESİ: SATRANÇTA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ



Zekâ ve sabrın buluştuğu satranç tahtasında Hatay’ın ismi zirveye taşındı. Küçük Kızlar kategorisinde devleşen okul takımı, Türkiye Finalleri’nde Türkiye 3.sü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Başarı bununla da sınırlı kalmadı; Yıldızlar Genel kategorisindeki satranç takımı da finallere kadar yükselerek Türkiye’nin en seçkin okulları arasında yerini aldı.



BİREYSEL BAŞARILARDA MADALYA YAĞMURU



Okulun 7. sınıf öğrencisi, karate branşında sergilediği disiplinle rakiplerini tek tek eleyerek kendi kategorisinde Türkiye 3.sü oldu. Güç ve tekniğin birleştiği bilek güreşi sahasında ise bir diğer öğrenci, Sağ El Bilek Güreşi Türkiye Finalleri’nde kürsünün üçüncü basamağına çıkarak madalyayı boynuna taktı.



FİLENİN KÜÇÜK SULTANLARI VE EFELERİ YARI FİNALDE



Takım sporlarında da fırtına gibi esen okul, voleybolda çifte gurur yaşattı. Hem Küçük Kızlar hem de Küçük Erkekler voleybol takımları, kısıtlı imkanlara rağmen sergiledikleri üstün performansla Türkiye Yarı Finalleri’ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı.



"MEKANLAR DEĞİL, HAYALLER VE AZİM BELİRLEYİCİDİR."



Okul yönetimi ve öğretmenler, bu başarıların sadece birer spor derecesi olmadığını vurgulayarak şu ortak mesajı verdi: "Zorlu şehir şartlarında antrenmanlarını sürdüren öğrencilerimiz, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan bir şehrin ruhunu temsil ediyor. Bu başarılar, mekanların değil, sarsılmaz bir iradenin neleri değiştirebileceğinin kanıtıdır."



Hatay’ın enkaz altından çıkardığı bu başarı tablosu, sadece bir madalya koleksiyonu değil; deprem bölgesindeki binlerce çocuk için yeniden doğuşun ve umudun simgesi oldu.