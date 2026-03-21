Olay, saat 22.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Şaban K. ile eniştesi Ömer U. arasında evde hakaretleşme sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Şaban K., eniştesi Ömer U.’yu darbedip, sonrasında ise apartman merdivenlerinde tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet etmediği Ömer U., darp neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban K., suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalandı. Darp yaralısı Ömer U., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.