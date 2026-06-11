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Oyuncu Enis Arıkan gece saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Enis Arıkan gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimlerin kim olduğu henüz öğrenilmedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden soruşturmalara kapsamında son olarak 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise, şu şekildeydi:

Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

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